إنزكان : إعتقال شخص عنف والدة زوجته بهراوة

2021-08-28 / 1:43 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إعتقلت مصالح المركز الترابي للدرك بالتمسية التابعة ترابيا لعمالة انزكان أيت ملول، صباح اليوم السبت 28 غشت الجاري، شخص في الاربعينيات من عمره، على خلفية إعتداءه على ثلاث نسوة بواسطة ” هراوة ” من ضمنهن أم زوجته.

الشخص المعتدي على ثلاث نسوة، يقطن بحي إخوربان المجاور لمطار المسيرة الدولي، بحسب مصادر محلية، كان قد دخل مرحلة ” هستيرية” بعد نشوف خلاف عائلي، مما دفعه الى الاعتداء على ” نسيبته ” بواسطة ” عصا” وبعد تدخل نسوة اخريات من عائلته، عنفهن وأصبن بجروح استدعت نقلهن للمستشفى الجهوي لتلقي العلاجات .

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