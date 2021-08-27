الداخلية: عدد لوائح الترشيح المقدمة بلغ ما مجموعه 1704 لائحة

هبة بريس

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، بلغ ما مجموعه 1704 لائحة.

وأوضح بلاغ حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقالطعات وأعضاء مجالس الجهات، أنه وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، فإن اللوائح المقدمة تشتمل في المجموع على 6 آلاف و815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وبالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، يتحدد عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها في 1472 لائحة تتضمن 5 آلاف و46 مترشحا ومترشحة، أي بمعدل يقارب 17 ترشيحا عن كل مقعد، مقابل 4 آلاف و742 ترشيحا سنة 2016.

وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية، أفاد البلاغ بأن عدد الترشيحات المقدمة برسمها استقر في 1769 مترشحة ومترشح، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد.

وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في المجموع 2329 ترشيحا، أي بنسية 34,17 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.

كما يلاحظ، بحسب البلاغ، أن 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.

وفيما يتعلق بأعضاء البرلمان المزاولين مهامهم حاليا، فقد بلغ عدد المترشحين منهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب 225 عضوا، منهم 206 نائبا و19 مستشارا.

وتتوزع لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الهيئات السياسية برسم الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية كما يلي:

على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بلغ عدد لوائح الترشيح بالنسبة لأحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار 92 لائحة و305 مترشح لكل حزب، في حين بلغ عدد لوائح الترشيح في الدوائر الانتخابية الجهوية 12 لائحة و90 مترشحا لكل حزب أيضا.

كما تتوزع هذه اللوائح على أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (91 لائحة و303 مترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية / 12 لائحة و90 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، و التقدم والاشتراكية (91 لائحة و302 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 12 لائحة و90 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، والحركة الشعبية (79 لائحة و275 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 11 لائحة و87 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، والحزب الاشتراكي الموحد (69 لائحة و245 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 9 لوائح و77 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).

وتتوزع لوائح الترشيح، أيضا، على تحالف فيدرالية اليسار (63 لائحة و226 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 11 لائحة و87 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الاتحاد الدستوري (62 لائحة و221 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 10 لوائح و82 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، حزب الخضر المغربي (57 لائحة و196 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و49 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، جبهة القوى الديمقراطية (50 لائحة و176 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و57 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).

كما تشمل اللوائح أحزاب الديمقراطيين الجدد (50 لائحة و173 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 8 لوائح و60 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الوسط الاجتماعي (47 لائحة و158 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 9 لوائح و66 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، البيئة والتنمية المستدامة (45 لائحة و154 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و58 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، حزب الأمل (43 لائحة و146 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و59 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).

وتتوزع على الحزب المغربي الحر (38 لائحة و137 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و50 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الوحدة والديمقراطية (35 لائحة و127 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و62 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (33 لائحة و125 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 10 لوائح و75 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الشورى والاستقلال (39 لائحة و125 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 9 لوائح و65 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).

كما تتوزع على أحزاب الحرية والعدالة الاجتماعية (34 لائحة و119 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 8 لوائح و56 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الإنصاف (34 لائحة و116 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 4 لوائح و35 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، النهضة (30 لائحة و104 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و53 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، العمل (31 لائحة و103 مترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية / 6 لوائح و46 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).

وتشمل أحزاب الإصلاح والتنمية (28 لائحة و98 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 4 لوائح و25 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، النهضة والفضيلة (18 لائحة و63 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 3 لوائح و22 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، المجتمع الديمقراطي (17 لائحة و60 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 5 لوائح و33 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (14 لائحة و50 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية).

أما الحزب الديمقراطي الوطني فله (5 لوائح و21 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 4 لوائح و25 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، وحزب العهد الديمقراطي (لائحة واحدة وثلاثة مترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية).

يشار إلى أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم الاستحقاقات الانتخابية العامة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، قد انتهت كما هو معلوم يوم الأربعاء 25 غشت 2021.

وحسب بلاغ وزير الداخلية، فإن هذه العملية، التي جرت في ظروف عادية، تميزت بإقبال عدد هام من المواطنات والمواطنين على الترشح مقارنة مع الاستشارات الانتخابية السابقة المماثلة. كما بلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية.

وجدد البلاغ التذكير بأن عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المذكور يبقى مؤقتا إلى حين توصل أصحاب التصريحات المقدمة في الساعات الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات بالوصل النهائي طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأبرز وزير الداخلية أن الحملة الانتخابية برسم الانتخابات سالفة الذكر قد انطلقت في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 غشت 2021 وستنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء سابع شتنبر 2021.

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