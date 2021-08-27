محمد رمضان

نقابة الممثلين بلبنان تتبرأ من تكريم الفنان المصري محمد رمضان

2021-08-27 / 1:42 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

نفت نقابة ممثلي المسرح والسينما والتلفزيون في لبنان الخبر الذي تداول مؤخرا في مجموعة من المواقع الإعلامية العربية و الذي يتعلق بتكريم الفنان المصري محمد رمضان .

و في هذا الصدد أصدرت نفس النقابة، بياناً موقّعاً من نقيبها نعمة بدوي، تتبرّأ فيه من زجّ إسمها في تكريم النجم المصري محمد رمضان في بيروت.

وجاء في بيان نقابة الممثلين: “تداولت المواقع الصحفيّة الإلكترونية ما نشره الممثل والمغني المصري محمد رمضان عن تكريمه في بيروت وتحديداً في مهرجان يحمل اسم “أفضل الدولية” أقيم في كازينو لبنان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية ونقابة ممثلي المسرح والإذاعة والتلفزيون ونقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ومنح الفنان رمضان لقب سفير الشباب العربي فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراه فخرية في التمثيل والأداء الغنائي”.

و أضافت:”يهم نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان (نقابة الممثلين) أن توضح للرأي العام اللبناني والمصري والعربي أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب ولا من بعيد وهي ليست الجهة المخولة منح ألقاب سفراء أو غيرها من الألقاب، كما تعلن نقابة الممثلين في لبنان النقابة الأم أول نقابة في لبنان والعالم العربي منذ نشأتها عام 1948 أنها لم تمنح أي لقب لأي فنان لبناني أو عربي عبر تاريخها وبالتالي فإننا نرفض زج اسم نقابتنا وتاريخها في مواضيع سطحية شكلية”.

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