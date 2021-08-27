تبادلوا الضرب والجرح بالشارع العام.. توقيف 7 أشخاص بفاس

هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و42 سنة، ستة من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وإحداث الفوضى بالشارع العام.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة فاس قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بسيارة كانت مستوقفة بالشارع العام بحي “الوفاق بلخياط”، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن يتم توقيف زوجة واحد منهم بعدما أقدمت على مقاومة عناصر الشرطة وعرقلة عملية توقيف المشتبه فيهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم السبعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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