تسعة عشر لائحة تتنافس على أربعة مقاعد برلمانية بأكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مع بداية العد العكسي للانتخابات التشريعية الخاصة بإقتراع 8 شتنبر القادم، والتي انطلقت اليوم 26 غشت الجاري، ستتنافس حوالي 19 لائحة على أربعة مقاعد برلمانية بدائرة أكادير إداوتنان.

وتمكنت أربعة أحزاب( الاحرار .الاستقلال .العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي) من عقد ندوات صحفية متفرقة للاعلان عن مرشحيها وبرامجها الانتخابية، فيما لم يتمكن الباقي من إعلان مرشحيه رغم ايداعهم للوائحهم الانتخابية لذى السلطات العاملية.

وهذه بعض الاحزاب التي سيتنافس مرشحيها على أربعة مقاعد برلمانية بدائرة أكادير ادوتنان.

الاستقلال ، الاحرار ، العدالة والتنمية الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، فيدرالية اليسار، الاشتراكي الموحد، ، الحركة الشعبية، جبهة القوى الديمقراطية، والاصالة والمعاصرة .

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