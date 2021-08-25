اعتدى على عميد شرطة بأداة راضة وهدد بالانتحار.. اعتقال شخص بتاوريرت

هبة بريس - تاوريرت

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاوريرت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء 24 غشت الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في عدم الامتثال والضرب والجرح في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وكان المشتبه فيه قد أبدى مقاومة عنيفة خلال عملية توقيفه مستعملا سكينا من الحجم الكبير، كما عرض عميد شرطة لجروح بعد رشقه بأداة راضة، قبل أن يصعد لسطح منزله ويهدد بالانتحار، وهو ما اضطر عناصر الشرطة لاستعمال السلاح الوظيفي بشكل احترازي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، مكنت من تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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