الرباط.. اجتماع بوزارة الداخلية حول زيادة حالات التزوير للوثائق الصحية المرتبطة بكورونا.

2021-08-24 / 11:07 مساءً
0
هبة بريس-

انعقد، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع رفيع المستوى عقب زيادة حالات التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19 ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد 19 وجوازات التلقيح.

وهذه الأعمال تعرض أصحابها لمتابعات جنائية لكونها ذات طبيعة إجرامية وتهدد صحة وحياة المواطنين وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح التي تسير بطريقة مرضية.

وفي نهاية الاجتماع تقرر حصر الدخول إلى المغرب فقط للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة. وبالنسبة للدول الأخرى تقديم جواز تلقيح أو نتيجة اختبار (بي سي إر) سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة وفقا للبروتوكول المعمول به.

كما تقرر تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة وكذا عند الوصول إلى المغرب، والمتابعة القضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مرصد الشمال لحقوق الانسان ينبه لاستغلال أزمة كورونا في الاتجار بالمعدات الطبية

مرصد الشمال لحقوق الانسان ينبه لاستغلال أزمة كورونا في…

2021-08-24 / 10:01 مساءً
Photo of حقوقيون يراهنون على المنتخبين لإلغاء عقوبة الإعدام

حقوقيون يراهنون على المنتخبين لإلغاء عقوبة الإعدام

2021-08-24 / 6:13 مساءً
Photo of تسجيل 7184 إصابة و105 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 7184 إصابة و105 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-08-24 / 4:36 مساءً
Photo of تلقيح التلاميذ يعلق الرخص الإدارية لموظفي قطاع الصحة

تلقيح التلاميذ يعلق الرخص الإدارية لموظفي قطاع الصحة

2021-08-24 / 3:43 مساءً
Photo of رادارات بدون علامات تحديد السرعة تسقط السائقين في فخ المخالفات

رادارات بدون علامات تحديد السرعة تسقط السائقين في فخ…

2021-08-24 / 2:54 مساءً
Photo of سلا.. إطلاق مركز رقمي ومندمج للتلقيح ضد “كوفيد-19”

سلا.. إطلاق مركز رقمي ومندمج للتلقيح ضد “كوفيد-19”

2021-08-24 / 2:14 مساءً
Photo of نشرة خاصة: أمطار رعدية قوية اليوم الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة

نشرة خاصة: أمطار رعدية قوية اليوم الثلاثاء بعدد من…

2021-08-24 / 11:20 صباحًا
Photo of تورطوا في تزوير “جوازات التلقيح”.. توقيف 4 أشخاص بتطوان

تورطوا في تزوير “جوازات التلقيح”.. توقيف 4 أشخاص بتطوان

2021-08-24 / 10:55 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

2021-08-24 / 9:24 صباحًا
Photo of صاحبة ”سورة الويسكي“ تغادر سجن الوداية بعد قضاء عقوبتها الحبسية

صاحبة ”سورة الويسكي“ تغادر سجن الوداية بعد قضاء عقوبتها…

2021-08-23 / 10:52 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق