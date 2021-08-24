إسلاميو الجزائر يُطبلون للعسكر ويبررون قرار قطع العلاقات مع المغرب

2021-08-24 / 9:32 مساءً
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هبة بريس- الرباط

يبدو أن مسلسل التطبيل لقرار العسكر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، قد بدأ في الجزائر، بعد اعلان أحزاب دعمها للقرار الذي ينبني على خلفيات تاريخية لم تستطع “الجارة الشرقية” التخلص منها الى حدود الآن.

حركة البناء الوطني، كحزب اسلامي، أول المطبلين لقرار الجنرالات، حيث اصدر بيانا مساء اليوم الثلاثاء، عبر من خلاله عن دعمه لقرارات الدبلوماسية الجزائرية بخصوص قطع العلاقات مع المملكة المغربية.

وجاء في البيان، “إن هذا الموقف الدبلوماسي الوطني كان منتظرا و مبررا بعد الهجمات الحادة للمملكة المغربية على الجزائر مضيفا… إننا في حركة البناء الوطني ندعم المواقف الوطنية التي تنحاز لكرامة شعبنا وتدعم قضية فلسطين أم القضايا العربية و الافريقية والاسلامية.. ”

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