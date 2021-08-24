ايمان باطما

بسبب تدوينة اللقاح.. إيمان بطمة تثير الجدل والرمضاني يدخل على الخط

2021-08-24 / 1:14 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أثارت التدوينة التي قامت بنشرها شقيقة الفنانة دنيا بطمة، “إيمان بطمة”، و المتعلقة بفعالية اللقاح، جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

و استفزت التدوينة مجموعة من الإعلاميين أبرزهم إيمان أغوتان التي تفاعلت معها عبر حسابها بموقع انستغرام، و كذا رضوان الرمضاني الذي دخل على الخط حيث كتب بنفس المنصة:”مكاينش شي حد فالعالم كلو قال باللي التلقيح كيقضي على كورونا”.

و أضاف:”التلقيح كينقص الخطر ديال الإصابة و حتى يلا كانت الاصابة كتكون خفيفة، و مع ذلك ممكن تكون حالات خطيرة …هاد الشي كيعني أن التلقيح كيحد من انتشار الجائحة، و بالتالي كنوصلو للمناعة الجماعية، ويلا وصلنا ليها ممكن نرجعو لحياتنا العادية و لو بشكل نسبي مفهوم”.

و يشار أن إيمان بطمة سبق أن نشرت تدوينة تطرح عدة تساؤلات من خلالها حول فعالية اللقاح، والتي جاءت كالتالي :”لنناقش هاد المسألة تاع اللقاح بموضوعية خصوصا مع الناس لي تايقولو أن اللقاح ضروري و مهم”.

و أضافت :”لحد الان و بتصريحات المسؤولين تيقولو أن اللقاح لا يحمي من الفيروس ولا يحمي من العدوى، بمعنى أن واحد داير اللقاح يقدر يتصاب بالفيروس و هادشي لي أكدو الواقع “.

و واصلت:” الناس تصابو بكورونا من بعد ما دارو اللقاح و بمعنى آخر أنه يقدر ينقل العدوى لشخص آخر، السؤال لي يطرح نفسه في هاد الحالة أشنو الفائدة من هاد اللقاح إذا مكانش غادي يحبس الفيروس”.

و اختتمت التدوينة قائلة :” يعني بعبارة أخرى من ناحية نقل الفيروس بحال لي داير اللقاح بحال لي مدايروش”.

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