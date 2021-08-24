فاس.. توقيف 3 أشخاص بتهمة تبادل العنف وإلحاق خسائر بممتلكات الغير

2021-08-24 / 11:34 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، أول أمس الأحد 22 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير والسكر العلني البين وإحداث الفوضى بالشارع العام.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة فاس قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، الذين كانوا في حالة سكر متقدمة، في تبادل العنف وإحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بخمس سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيف ثلاثة من بينهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما لازالت التحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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