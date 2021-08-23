وجدة .. التجمعي محمد قدوري رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق

هبة بريس : وجدة

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين 23 غشت الجاري، من الظفر برئاسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق التي جرت بمقر الغرفة بمدينة وجدة.

وحصل محمد قدوري مرشح حزب “الحمامة” عن إقليم الناظور على 23 صوتا مقابل 15 صوتا لإدريس بوجوالة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة عن عمالة وجدة أنجاد.

جدير بالذكر أن حزب التجمع الوطني للاحرار حل في الرتبة الأولى في انتخابات غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق بـ 12 مقعدا، فيما حل الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ8 مقاعد، وفي المرتبة الثالثة حل كل من حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبيةـ ب5 مقاعد لكل منهما، وحصد الاتحاد الاشتراكي 3 مقاعد، والحزب المغربي الحر مقعدا واحدا، و3 مقاعد بدون انتماء سياسي.

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