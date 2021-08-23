الصحة العالمية: الربط بين لقاحات كورونا والإنجاب لا أساس له من الصحة

هبة بريس - وكالات

أوضح الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن الربط بين اللقاحات والصحة الإنجابية لا أساس له من الصحة وربما يندرج في إطار الشائعات وإثارة مخاوف الناس من اللقاحات.

وتابع الخولي في تصريح لقناة “العربية”، أنه قد تم تسجيل مئات حالات الحمل بعد تلقي الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح.

وشدد على أنه لم يتم تسجيل أي من اللقاحات السابقة لآثار جانبية لها علاقة بالصحة الإنجابية.

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