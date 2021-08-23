لقاح كورنا
صورة تعبيرية

الصحة العالمية: الربط بين لقاحات كورونا والإنجاب لا أساس له من الصحة

2021-08-23 / 1:54 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أوضح الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن الربط بين اللقاحات والصحة الإنجابية لا أساس له من الصحة وربما يندرج في إطار الشائعات وإثارة مخاوف الناس من اللقاحات.

وتابع الخولي في تصريح لقناة “العربية”، أنه قد تم تسجيل مئات حالات الحمل بعد تلقي الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح.

وشدد على أنه لم يتم تسجيل أي من اللقاحات السابقة لآثار جانبية لها علاقة بالصحة الإنجابية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمريكا توافق على استخدام لقاح فايزر للبالغين 16 سنة فما فوق

أمريكا توافق على استخدام لقاح فايزر للبالغين 16 سنة…

2021-08-23 / 5:00 مساءً
Photo of مصر تعلن رصد نسخة خطيرة سريعة الانتشار من كورونا

مصر تعلن رصد نسخة خطيرة سريعة الانتشار من كورونا

2021-08-23 / 3:31 مساءً
Photo of لارتباطها بشاب مغربي.. عائلة تحتجز ابنتها وتربطها بالسلاسل باسبانيا

لارتباطها بشاب مغربي.. عائلة تحتجز ابنتها وتربطها بالسلاسل باسبانيا

2021-08-23 / 1:32 مساءً
Photo of مصر تفرض عقوبات على رافضي تلقي اللقاحات ضد كورونا

مصر تفرض عقوبات على رافضي تلقي اللقاحات ضد كورونا

2021-08-23 / 1:17 مساءً
Photo of جريمة بشعة في تونس..أب يذبح زوجته ويقتل ابنيه ثم ينتحر

جريمة بشعة في تونس..أب يذبح زوجته ويقتل ابنيه ثم…

2021-08-23 / 11:24 صباحًا
Photo of لا إصابات محلية بالبلاد.. الصين تعلن الانتصار على كورونا من جديد

لا إصابات محلية بالبلاد.. الصين تعلن الانتصار على كورونا…

2021-08-23 / 10:47 صباحًا
Photo of “طالبان” ل”الرئيس الأفغاني” ومسؤولي الحكومة: “سامحناكم، يمكنكم العودة

“طالبان” ل”الرئيس الأفغاني” ومسؤولي الحكومة: “سامحناكم، يمكنكم العودة

2021-08-23 / 10:18 صباحًا
Photo of الجزائر.. موجة حرائق جديدة تجتاح ثلاث مدن

الجزائر.. موجة حرائق جديدة تجتاح ثلاث مدن

2021-08-23 / 9:37 صباحًا
Photo of طائرة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من حادث تصادم جوي مخيف

طائرة ريال مدريد إلى فالنسيا تنجو من حادث تصادم…

2021-08-22 / 2:58 مساءً
Photo of مفتي مصر يحسم الجدل حول اشتراط الزواج بمدة معينة

مفتي مصر يحسم الجدل حول اشتراط الزواج بمدة معينة

2021-08-22 / 2:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق