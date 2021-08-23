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“بيجيدي الشرق”: مرشحونا يتعرضون للضغط والتهديد

2021-08-23 / 11:41 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

عبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، عن أسفها لما وصفته ب”ممارسات غير مقبولة تمس بمصداقية العملية الانتخابية وبقواعد التنافس الشريف، موضحة أن هذه الممارسات تنضاف إلى سلسلة القوانين التراجعية وبعض القرارات الإدارية التعسفية”.

وعبرت الكتابة في بلاغ لها، عن تنديدها بالضغوطات، التي تصل حد التهديد، الممارسة على بعض مرشحي المصباح وبعض المواطنين والناخبين المتعاطفين معه لثنيهم عن مواصلة العمل إلى جانب الحزب في الدوائر المحلية، داعية السلطات المعنية إلى التطبيق الصارم للقانون للحيلولة دون إفساد العملية الانتخابية والتأثير على مصداقية المؤسسات المنبثقة عنها والإخلال بأركان البناء الديمقراطي، خاصة في ظل النزول المكثف للمال الانتخابي والدعايات السابقة لأوانها.

وأكدت على أن هيئات الحزب لن تتردد في التصدي لهذه الممارسات بكل الأشكال القانونية المتاحة، انتصارا للثوابت الدستورية للمملكة ولدولة القانون والمؤسسات.

وشددت “على أن الانخراط الفعال في تخليق الحياة السياسية وترشيد الممارسة الحزبية من خلال إعمال مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وأنظمة الحزب ومواثيقه، لاسيما ميثاق المنتخب”.

وجددت الدعوة إلى إعمال المقتضيات المتعلقة بالتخلي عن الانتماء السياسي، مع الاحتفاظ بحقها للجوء للمساطر المعتمدة في مواجهة كل من تولوا مهام انتدابية باسم الحزب ولم تسلك استقالاتهم منه مساطرها القانونية.

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