حرائق الجزائر

الجزائر.. موجة حرائق جديدة تجتاح ثلاث مدن

2021-08-23 / 9:37 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

سجلت العديد من المحافظات الجزائرية، منذ يوم أمس الأحد، موجة جديدة من الحرائق بعد 4 أيام من إعلان السيطرة على النيران الضخمة التي اجتاحت مساحات كبيرة من غابات البلاد.

وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية في صفحتها على “فيسبوك” أن النيران اندلعت مجددا في جبال واقعة في محافظات جيجل، وسكيكدة، والشلف، بينما تجري عمليات تطويقها.

ونشرت المديرية مقطع فيديو لتدخل أعوان الحماية لإخماد الحرائق، بالاستعانة بمروحيات الجيش في سكيكدة.

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‫2 تعليقات

  1. اللهم احفظ الشعب الجزائري هو من بتحمل
    أما الكبرانات فمن مصلحتها أن تشغل
    الشعب حتى يكفوا عن المظاهرات التي
    طالت أكثر من سنتين

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