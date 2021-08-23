الجزائر.. موجة حرائق جديدة تجتاح ثلاث مدن

هبة بريس - وكالات

سجلت العديد من المحافظات الجزائرية، منذ يوم أمس الأحد، موجة جديدة من الحرائق بعد 4 أيام من إعلان السيطرة على النيران الضخمة التي اجتاحت مساحات كبيرة من غابات البلاد.

وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية في صفحتها على “فيسبوك” أن النيران اندلعت مجددا في جبال واقعة في محافظات جيجل، وسكيكدة، والشلف، بينما تجري عمليات تطويقها.

ونشرت المديرية مقطع فيديو لتدخل أعوان الحماية لإخماد الحرائق، بالاستعانة بمروحيات الجيش في سكيكدة.

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