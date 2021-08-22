حزب العهد المغربي يطالب باسترجاع الصحراء الشرقية من الجزائر

2021-08-22 / 10:47 صباحًا
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هبة بريس- الرباط

طالب حزب العهد الديمقراطي المغربي، أمس السبت، باسترجاع الصحراء الشرقية من الجزائر وذلك من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة.

وقال، نضال العراقي، رئيس المجلس الوطني لحزب العهد الديمقراطي، ضمن فقرة رهانات حزبية بالنشرة الرئيسية القناة الأولى، إن الحزب متشبث باستكمال الوحدة الترابية للمملكة ومن ضمنها استرجاع الصحراء الشرقية.

الصحراء الشرقية هي أقاليم الساورة و تندوف و القنادسة و كلومب بشار و واحات توات و تيديلكت… و هي مناطق تبلغ مساحتها أكثر من مليون و نصف المليون كلم2 و تحوي هذه المناطق معادن شتى بما في ذلك الغاز و البترول و الحديد و قد ظلت هذه المناطق محافظة على هويتها المغربية سواء قبل أو بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 و قد شكلت السيادة على الصحراء الشرقية جوهر الخلاف بين المغرب و الجزائر.

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