بنعبد الله“ يواجه زعيم ”البيجيدي“ بدائرة “الرباط المحيط“

2021-08-21 / 9:46 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

كشفت مصادر مطلعة، أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله قرر الترشح بدائرة الرباط المحيط للولاية التشريعية المقبلة، معلناً منافسته للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني.

وبرر مصدر من داخل الحرب أن قرار ترشح الأمين العام للحزب، يندرج في ”إطار الدفاع عن مبادئه وأفكاره وبرنامجه، متطلعا لنيل مرشحاته ومرشحيه ثقة المواطنات والمواطنين، في مواجهة عالم المال والفساد“.

وتعرف دائرة الرباط المحيط، ترشح كل من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المهدي بنسعيد، و مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدر الطناشري الوزاني، ومرشحة فيدرالية اليسار، مريم بنخويا، إضافة لآخرين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محاولة للتشويش.. الجزائر تهاجم المغرب مجددا بخصوص موقفه من خط الغاز

محاولة للتشويش.. الجزائر تهاجم المغرب مجددا بخصوص موقفه من…

2021-08-21 / 7:44 مساءً
Photo of سياسي تونسي : ذكرى ثورة الملك والشعب .. خطاب الأمل، والصراحة، والحكمة

سياسي تونسي : ذكرى ثورة الملك والشعب .. خطاب…

2021-08-21 / 7:15 مساءً
Photo of رسميا.. منيب تضع ترشيحها للتشريعيات بالدار البيضاء

رسميا.. منيب تضع ترشيحها للتشريعيات بالدار البيضاء

2021-08-21 / 6:56 مساءً
Photo of رئيسة المفوضية الأوربية تؤكد على ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المغرب

رئيسة المفوضية الأوربية تؤكد على ضرورة إقامة علاقات جيدة…

2021-08-21 / 5:54 مساءً
Photo of بيدرو سانشيز: المغرب وإسبانيا حليفان وجيران وأصدقاء

بيدرو سانشيز: المغرب وإسبانيا حليفان وجيران وأصدقاء

2021-08-21 / 4:18 مساءً
Photo of رئيس المجلس الاوروبي يشيد بعمق العلاقات بين المغرب والاتحاد

رئيس المجلس الاوروبي يشيد بعمق العلاقات بين المغرب والاتحاد

2021-08-21 / 3:37 مساءً
Photo of بركان .. حزب الإستقلال يوقع عقدا لحماية الأفراد المشاركين في الحملة الإنتخابية

بركان .. حزب الإستقلال يوقع عقدا لحماية الأفراد المشاركين…

2021-08-21 / 3:28 مساءً
Photo of العاهل الإسباني مبرقا الملك: “أجدد تقديري الشخصي لجلالتكم”

العاهل الإسباني مبرقا الملك: “أجدد تقديري الشخصي لجلالتكم”

2021-08-21 / 1:15 مساءً
Photo of العاهل السعودي مبرقا الملك: متمنياتنا لكم بالصحة والسعادة

العاهل السعودي مبرقا الملك: متمنياتنا لكم بالصحة والسعادة

2021-08-21 / 12:22 مساءً
Photo of الملك: إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس اليوم يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية في المغرب

الملك: إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس اليوم…

2021-08-20 / 11:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق