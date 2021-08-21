المغرب والاتحاد الاوروبي

رئيس المجلس الاوروبي يشيد بعمق العلاقات بين المغرب والاتحاد

2021-08-21 / 3:37 مساءً
0
هبة بريس

عبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم السبت، عن إشادته بمضمون خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وعن ارتياحه لعمق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد السيد ميشيل، خلال لقاء صحفي مشترك في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية العسكرية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث، “نريد بطبيعة الحال الإشادة بمضمون خطاب ملك المغرب (…) المغرب شريك لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي ونرغب بالفعل في أن نكون قادرين على الاستمرار في الالتزام بتعميق هذه الشراكة الضرورية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وقال رئيس المجلس الأوروبي إن “هذه الشراكة ضرورية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ليس فقط في ما يتعلق بقضية الهجرة، ولكن أيضا في مواضيع أخرى مرتبطة بشكل خاص بالتنمية الاقتصادية والتعاون”.

وأضاف “نعتقد أن الحوار والشراكة والالتزام مفيد لكلا الجانبين”.

وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، على أن المغرب يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها، بيدرو سانشيث، من أجل تدشين “مرحلة جديدة وغير مسبوقة”، في العلاقات بين البلدين الجارين.

وشدد جلالته، في خطاب 20 غشت، على أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيسة المفوضية الأوربية تؤكد على ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المغرب

رئيسة المفوضية الأوربية تؤكد على ضرورة إقامة علاقات جيدة…

2021-08-21 / 5:54 مساءً
Photo of بيدرو سانشيز: المغرب وإسبانيا حليفان وجيران وأصدقاء

بيدرو سانشيز: المغرب وإسبانيا حليفان وجيران وأصدقاء

2021-08-21 / 4:18 مساءً
Photo of بركان .. حزب الإستقلال يوقع عقدا لحماية الأفراد المشاركين في الحملة الإنتخابية

بركان .. حزب الإستقلال يوقع عقدا لحماية الأفراد المشاركين…

2021-08-21 / 3:28 مساءً
Photo of العاهل الإسباني مبرقا الملك: “أجدد تقديري الشخصي لجلالتكم”

العاهل الإسباني مبرقا الملك: “أجدد تقديري الشخصي لجلالتكم”

2021-08-21 / 1:15 مساءً
Photo of العاهل السعودي مبرقا الملك: متمنياتنا لكم بالصحة والسعادة

العاهل السعودي مبرقا الملك: متمنياتنا لكم بالصحة والسعادة

2021-08-21 / 12:22 مساءً
Photo of الملك: إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس اليوم يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية في المغرب

الملك: إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس اليوم…

2021-08-20 / 11:40 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يؤشر على عودة العلاقات المغربية الإسبانية لوضعها الطبيعي

الملك محمد السادس يؤشر على عودة العلاقات المغربية الإسبانية…

2021-08-20 / 10:29 مساءً
Photo of الملك محمد السادس:تابعت شخصيا، وبشكل مباشر، سير الحوار، وتطور المفاوضات مع اسبانيا

الملك محمد السادس:تابعت شخصيا، وبشكل مباشر، سير الحوار، وتطور…

2021-08-20 / 9:46 مساءً
Photo of الملك محمد السادس: المغرب تغير فعلا ولكن ليس كما يريدون

الملك محمد السادس: المغرب تغير فعلا ولكن ليس كما…

2021-08-20 / 9:35 مساءً
Photo of الملك :بعض الدول الأوربية لاتريد أن تفهم أن قواعد التعامل قد تغيرت

الملك :بعض الدول الأوربية لاتريد أن تفهم أن قواعد…

2021-08-20 / 9:26 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق