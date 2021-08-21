طقس السبت .. سحب غير مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تخيم سحب منخفضة مع كتل ضبابية بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى.

كما سيلاحظ ظهور سحب غير مستقرة شيئا ما بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وأقصى الجنوب والريف وشرق المملكة مع إمكانية نزول قطرات مطرية متفرقة ورعد ، فضلا عن انتشار سحب منخفضة بالواجهة المتوسطية وبالشمال الغربي مصحوبة بأمطار جد خفيفة صباحا .

وسيلاحظ أيضا هبوب زوابع رملية نسبيا قوية بالأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 34 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 20 درجة بالأطلس والمناطق الوسطى، وستكون ما بين 20 و 25 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 32و 37 درجة بداخل منطقة سوس، والسايس، والرحامنة، وسهول تادلة وهضاب الفوسفاط، وما بين 26 و 32 درجة بالأطلس وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 32 و 42 درجة جنوب وجنوب شرق البلاد.

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