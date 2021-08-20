الصورة تعبيرية

وزارة الطاقة والمعادن تستعرض خارطة تطوير الغاز الطبيعي بالمغرب

2021-08-20 / 10:35 صباحًا
0
هبة بريس

كشفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، عن وضع خارطة طريق وطنية لتطوير الغاز الطبيعي 2021-2050 في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية.

وذكر بلاغ للوزارة، أن هذه الخارطة تهدف إلى وضع أسس تطوير الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات الصناعية أولا، وتطويره في مرحلة لاحقة لخدمة احتياجات إنتاج الكهرباء.

وتتمثل المرحلة الأولى لخارطة الطريق هاته في وضع إطار تنظيمي لقطاع الغاز الطبيعي، ولا سيما من خلال استصدار القانون رقم 94 .17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد الإنتاج، وتوسيع صلاحيات الهيئة المختصة بتنظيم الكهرباء من أجل تنظيم قطاع الغاز الطبيعي، وإنشاء آلية تدير شبكة نقل هذا الغاز، أو تنظيم أنشطة الاستيراد الحر للغاز الطبيعي للنقل والتخزين والتوزيع.

وتهم المرحلة الثانية تقييم الطلب من خلال تطور الاستهلاك الحالي وعلى مدى السنوات الأخيرة، وكذلك إمكانية الطلب في المستقبل، تقول الوزارة التي سجلت أن التطور السريع للطلب يمكن أن يحدث بعد انتقال الشركات المصنعة نحو العمل بهذا الوقود الجديد، نظيف وتنافسي.

وسيتم في المرحلة الثالثة تقييم الخيارات المختلفة للتزود بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، خاصة عن طريق خطوط أنابيب الغاز ووحدات التخزين وقنوات التدفق متعددة الاتجاهات، مع نشر شبكة نقل جديدة لربط جميع مكونات المخطط الغازي وتطوير القدرات الذاتية لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال لأسباب تتعلق بأمن وسلامة الإمداد.

وتتمحور أهداف هذه الاستراتيجية حول التوجهات الاستراتيجية من قبيل إنشاء سوق غاز طبيعي منظم، وتطوير مشروع بنية تحتية غازية، وولوج الصناعيين والمستهلكين لطاقة تنافسية أو تحسين القدرة التنافسية للصناعيين المغاربة المصدرين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: العالم العربي يسجل أعلى مستوى بطالة في العالم

تقرير: العالم العربي يسجل أعلى مستوى بطالة في العالم

2021-08-20 / 11:07 صباحًا
Photo of مكتب الصرف: الصادرات تسجل تحسنا مستمرا

مكتب الصرف: الصادرات تسجل تحسنا مستمرا

2021-08-20 / 9:16 صباحًا
Photo of بركان.. “الجيل الأخضر” يروم مضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي بحلول 2030

بركان.. “الجيل الأخضر” يروم مضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي بحلول…

2021-08-19 / 11:02 مساءً
Photo of تقرير: طنجة تسجل انخفاضا في أسعار المواد الغذائية خلال يونيو

تقرير: طنجة تسجل انخفاضا في أسعار المواد الغذائية خلال…

2021-08-19 / 1:24 مساءً
Photo of تقرير: ودائع الأسر المغربية بالبنوك بلغت 770,6 مليار درهم

تقرير: ودائع الأسر المغربية بالبنوك بلغت 770,6 مليار درهم

2021-08-18 / 4:21 مساءً
Photo of بنك المغرب يعلن ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الاورو

بنك المغرب يعلن ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الاورو

2021-08-16 / 11:52 مساءً
Photo of أزيد من 13 ألف هكتار حجم المساحة المزروعة بفاكهة العنب بإقليمي الجديدة وسيدي بنور

أزيد من 13 ألف هكتار حجم المساحة المزروعة بفاكهة…

2021-08-15 / 8:31 مساءً
Photo of تحسن قيمة الدرهم بـ 0,46 في المائة مقابل الأورو

تحسن قيمة الدرهم بـ 0,46 في المائة مقابل الأورو

2021-08-15 / 1:22 مساءً
Photo of صحيفة: المغرب الشريك الاستراتيجي للهند يعزز مكانته إقليميا

صحيفة: المغرب الشريك الاستراتيجي للهند يعزز مكانته إقليميا

2021-08-14 / 12:59 مساءً
Photo of سياح إسرائيليون يستكشفون سحر وجمالية مدينة مراكش

سياح إسرائيليون يستكشفون سحر وجمالية مدينة مراكش

2021-08-13 / 9:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق