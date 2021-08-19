كورونا المغرب
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تسجيل 9462 إصابة و127 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-19 / 5:00 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 9462 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 791559 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 127 وفاة ليصل العدد إلى 11472، بينما تم التأكد من 9570 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 698472.

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