حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

هذه حقيقة وفاة 16 مريضا ب”كورونا” بسبب نقص الأوكسجين بتارودانت

2021-08-19 / 10:32 صباحًا
0
هبة بريس

نفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تارودانت، تسجيل 16 حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب نقص في الأوكسجين بمستشفى المختار السوسي.

وأفادت المندوبية في بلاغ لها، أن الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين ومستخدمين، يعملون ليلًا ونهارًا من أجل تقديم أفضل الخدمات لمرتفقينا رغم الضغط الكبير الذي تعرفه مصالحنا الصحية”.

وأضافت أنه يتم “توفير مادة الاوكسيجين بطريقة منتظمة ومتواصلة للمرضى بكل أجنحة كوفيد رغم كثرة الاستهلاك لهذه المادة الحيوية، و ما يصاحبها من صعوبات تقنية كما أن العمل جارٍ من طرف عدة متدخلين من أجل تعزيز مخزون الاوكسيجين بجناح إنعاش كوفيد”.

وشددت المندوبية على أنها تحتفظ بحقها في “المتابعة القانونية لكل من سولت له نفسه نشر الاكاذيب والمغالطات و تبخيس عمل الاطر الصحية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير: زوجات المتهمين بسرقة “الخزنة الحديدية” يحتجن عن عدم اعتقال المتهمين ب “التخطيط”

أكادير: زوجات المتهمين بسرقة “الخزنة الحديدية” يحتجن عن عدم…

2021-08-19 / 11:26 صباحًا
Photo of ليلة عاشوراء.. “شعالة” و”مفرقعات” واعتقالات بالجملة بعدد من المدن

ليلة عاشوراء.. “شعالة” و”مفرقعات” واعتقالات بالجملة بعدد من المدن

2021-08-19 / 10:10 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2021-08-19 / 9:22 صباحًا
Photo of عاشوراء بسطات.. نيران و رقص و فوضى

عاشوراء بسطات.. نيران و رقص و فوضى

2021-08-18 / 10:43 مساءً
Photo of هزة أرضية تزعزع سكون إقليم الخميسات

هزة أرضية تزعزع سكون إقليم الخميسات

2021-08-18 / 9:15 مساءً
Photo of العمراني تغادر لدار البقاء بعد سنوات من دفاعها عن ذوي الاحتياجات

العمراني تغادر لدار البقاء بعد سنوات من دفاعها عن…

2021-08-18 / 7:45 مساءً
Photo of الحالات الحرجة و الخطيرة لكورونا تلامس 3000 حالة بالمغرب

الحالات الحرجة و الخطيرة لكورونا تلامس 3000 حالة بالمغرب

2021-08-18 / 6:20 مساءً
Photo of تسجيل 9703 إصابات و103 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 9703 إصابات و103 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-08-18 / 5:06 مساءً
Photo of مندوبية الصحة تحدث فضاءا لتلقيح الحالات المستعصية بفاس

مندوبية الصحة تحدث فضاءا لتلقيح الحالات المستعصية بفاس

2021-08-18 / 4:52 مساءً
Photo of مساجد بسطات.. مصلون بلاكمامات والتعقيم يختفي من أبوابها

مساجد بسطات.. مصلون بلاكمامات والتعقيم يختفي من أبوابها

2021-08-18 / 3:17 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق