هذه حقيقة وفاة 16 مريضا ب”كورونا” بسبب نقص الأوكسجين بتارودانت

هبة بريس

نفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تارودانت، تسجيل 16 حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب نقص في الأوكسجين بمستشفى المختار السوسي.

وأفادت المندوبية في بلاغ لها، أن الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين ومستخدمين، يعملون ليلًا ونهارًا من أجل تقديم أفضل الخدمات لمرتفقينا رغم الضغط الكبير الذي تعرفه مصالحنا الصحية”.

وأضافت أنه يتم “توفير مادة الاوكسيجين بطريقة منتظمة ومتواصلة للمرضى بكل أجنحة كوفيد رغم كثرة الاستهلاك لهذه المادة الحيوية، و ما يصاحبها من صعوبات تقنية كما أن العمل جارٍ من طرف عدة متدخلين من أجل تعزيز مخزون الاوكسيجين بجناح إنعاش كوفيد”.

وشددت المندوبية على أنها تحتفظ بحقها في “المتابعة القانونية لكل من سولت له نفسه نشر الاكاذيب والمغالطات و تبخيس عمل الاطر الصحية”.

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