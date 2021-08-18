تقرير: ودائع الأسر المغربية بالبنوك بلغت 770,6 مليار درهم

هبة بريس

بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 986,3 مليار درهم عند متم يونيو 2021، بارتفاع نسبته 3,7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل سنة، وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب أنه بحسب كل فاعل اقتصادي، فقد بلغت القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة 407 ملايير درهم، بزيادة قدرها 4,2 في المائة، الناتجة أساسا عن زيادة بنسبة 9,5 في المائة في تسهيلات الخزينة الممنوحة لها.

وفي المقابل، سجلت قروض المعدات والعقارات انخفاضا بنسبتي 1,9 و3,6 في المائة على التوالي، وفقا للمصدر ذاته.

وسجلت القروض الممنوحة للأسر زيادة سنوية بنسبة 5,8 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 7,1 في المائة في قروض الإسكان.

وأضاف بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل (مرابحة عقارية)، بلغ ما مجموعه 14 مليار درهم بدلا من 9 ملايير درهم قبل سنة.

وبخصوص الودائع لدى البنوك، فقد سجلت زيادة بنسبة 6,7 في المائة لتبلغ 1.039,9 مليار درهم عند متم يونيو 2021.

وأشار بنك المغرب إلى إن ودائع الأسر بلغت 770,6 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,1 في المائة، منها 188,4 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارح، بينما تحسنت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 7,3 في المائة إلى 155,3 مليار درهم.

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