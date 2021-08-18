تلقيح كورونا
الصورة من الارشيف

بالرغم من ارتفاع الحرارة.. الإقبال الكثيف يعم مراكز التلقيح

2021-08-18 / 1:04 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتواصل إقبال المواطنات و المواطنين المغاربة على مختلف مراكز التلقيح لتلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا و ذلك في ظل الأرقام و المعطيات المقلقة التي باتت تسجلها بلادنا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالوضعية الوبائية.

و بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة و المخاوف التي كانت لدى القائمين على تدبير حملة التلقيح، غير أن ذلك لم يمنع عشرات الآلاف من المغاربة الراغبين في التلقيح من الذهاب للمراكز المخصصة للعملية.

و عاشت أغلب مراكز التلقيح خاصة بالمدن الكبرى منذ بداية الأسبوع الجاري اكتظاظا كبيرا بفعل الإقبال الملحوظ للطلبة و التلاميذ بعدما تم توسيع قاعدة المستفيدين من التطعيم لمن هم أكثر من 18 سنة.

هذا الأمر حسب عدد من الأطر الطبية، سيساهم في تسريع تحقق المناعة الجماعية التي تسعى لها السلطات الصحية المغربية مما سيدفع نحو العودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي و في أسرع وقت.

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