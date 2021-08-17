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بعد الحمامات.. أرباب القاعات الرياضية يراسلون العثماني

2021-08-17 / 10:22 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

راسلت النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها، الحكومة على خلفية قرار الإغلاق الأخير

النقابة، طالبت الحكومة بصرف تعويضات لفائدة مستخدمي القاعات الرياضية عن فترة الإغلاق، على غرار باقي القطاعات والفئات الهشة التي استفاد العاملون بها من الدعم الاستثنائي.

كما جعت، الوزارة الوصية إلى التسريع بفتح حوار بشأن القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية، الذي تم تعديله مؤخرا، من أجل هيكلة القطاع وتجاوز الإشكالات التي يطرحها تأخير تفعيل هذا القانون.

وطالبت الحكومة بالتدخل العاجل لدى المحاكم من أجل إيقاف الأحكام الصادرة في حق أصحاب القاعات الرياضية خلال فترة الجائحة، خاصة منها المتعلقة بإفراغ المحلات بسبب عدم أداء الكراء أو بسبب شيكات قدمت لضمان التجهيزات الرياضية ولم يتوفر رصيدها بسبب التوقف عن العمل، أو أحكاما أخرى متعلقة بالمجال.

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