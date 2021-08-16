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تصفيات مونديال قطر.. 8 منتخبات إفريقية تخوض مبارياتها في ملاعب محايدة

2021-08-16 / 3:46 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تخوض 8 منتخبات إفريقية، التصفيات البيتية المؤهلة إلى كأس العالم “قطر 2022″، في ملاعب محايدة، وذلك بسبب عدم قدرتها على تأمين ملاعب مهيأة لاستضافة المباريات بحسب المعايير الدولية.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بعد جولة استكشافية وتقييمية على الملاعب، نقل مباريات مالي، وبوركينا فاسو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجيبوتي، وغينيا بيساو، ومالاوي، وناميبيا، والنيجر، والتي كان من المقرر أن تلعب على أرضها بين 1 و8 سبتمبر المقبل.

وستلعب مالاوي ونامبيا في جنوب إفريقيا (سويتو)، وجمهورية إفريقيا الوسطى في الكاميرون (دوالا)، وغينيا بيساو في موريتانيا (نواكشوط)، بينما تستضيف المغرب مباريات مالي (أغادير)، وبوركينا فاسو والنيجر (مراكش)، وجيبوتي (الرباط).

واللافت، أن مالي حصلت على موافقة سابقة لاستضافة مباريات دولية في ستة ملاعب، عندما نظمت كأس أمم إفريقيا عام 2002.

إلا أن صيانة الملاعب تبقى مشكلة حقيقية في إفريقيا، حيث حذر الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي عند انتخابه رئيسا للاتحاد الإفريقي، الاتحادات المعنية من ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية.

وتفتتح التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر، مطلع سبتمبر المقبل، حيث تقام مباراتان لكل منتخب، وكذلك في أكتوبر، ونوفمبر.

ومن ثم تقام المرحلة التالية من التصفيات في مارس 2022، حيث ستتأهل أفضل عشرة منتخبات إلى المرحلة النهائية والحاسمة لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى كأس العالم المقررة في قطر.

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