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لشكر : لم أستفد يوماً ما من تقاعد الوزراء ولن أستفيد منه “

2021-08-16 / 11:56 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

نفى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استفادته من تقاعد الوزراء، إبان مرحلة استوزاره بحكومة عباس الفاسي كوزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان .

وقال ادريس لشكر خلال ندوة صحفية صبيحة يومه الاثنين بالرباط، خصصت لتقديم البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جوابا على سؤال صحفي، أنه لم يستفد يوماً ما من تقاعد الوزراء، عكس ما يتم الترويج له.

واسترسل لشكر متعهدا بعدم الحصول على تقاعد الوزراء ولو في مرحلة مقبلة حيث قال :” لم أستفد يوماً ما من تقاعد الوزراء، ولن أستفيد منه في أي مرحلة مقبلة“.

وأضاف ادريس لشكر، بأن ما يتم الترويج له هو مجرد تضليل وأكاذيب يستعملونها خصومه مع اقتراب كل موعد انتخابي، مستحضرا قضية ”ابتسام لشكر“، الذي صرح بأن مواقفها وآرائها تبقى خاصة بها ولا علاقة له بها، على حد تعبيره.

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