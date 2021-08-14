تسجيل 10.240 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 10.240 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 752.076 حالة في المغرب.
وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 45.232 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.550.276 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 110 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.933، بينما تم التأكد من 8529 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 657.958.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
5 تعليقات
المرجو إعادة النظر في عدد الفحوصات الجديدة وكذلك مجموع الفحوصات
المرجو مراجعة عدد الفحوصات الجديدة وكذلك مجموع الفحوصات
اللهم ارفع عنا هذآ الوباء وعن سائر المسلمين والمسلمات وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين
الشفاء العاجل والتام للجميع حالياً الفيروس بدأ يهاجم نطلب السلامة وعلى الجميع التزام فالامور تندير بالخطر وعلى الحكومة اغلاق والرجوع مجددا الى الحضر الصحي المشدد
المغرب من بين الدول لي أغلبية سكانهاتلقحوا بالرغم من ذالك الإصابات فاقت كل التوقعات .. عكس بعض الدول لسكانها لم يتلقحوا ولم يصل ا لحالة لي نحن فيها مثلا مصر وليبيا وغيرهم من الدول.. فدائما سؤالنا مطروح لماذا لماذا لماذا؟؟؟؟؟