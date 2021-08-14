“العفو الدولية” تندد بترحيل القاصرين من سبتة المحتلة

هبة بريس

عبرت منظمة العفو الدولية، عن رفضها لاقدام إسبانيا على طرد الأطفال غير مصحوبين بذويهم إلى المغرب من سبتة المحتلة.

وقال المتحدث باسم “منظمة العفو الدولية” أنخيل غونزالو إن عمليات ترحيل القاصرين بدأت أمس الجمعة واستمرت اليوم السبت.

وأضاف غونزالو: “نكتب إلى وزارة الداخلية نطالبها بوقف عمليات الطرد هذه على الفور، ونطالب بالشفافية بشأن أفعالهم”، مضيفاً أن المنظمة تتحدث مع المدعين العامين لأن “عمليات الطرد هذه تنتهك القانون الدولي”.

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