الوافي: “علاش حاضين البيجيدي خليوه حتى لا فشل يفشل بوحدو”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت نزهة الوافي القيادية بحزب العدالة و التنمية أن هناك الكثير ممن يتربص بحزبها و يشن عليه هجوما إعلاميا شرسا، و هو الأمر الذي يزيد من قوة و تماسك أعضاء الحزب و لا يضعفهم.

و أوضحت الوافي بأن شعبية العدالة و التنمية ما تزال قوية و سيقول الحزب كلمته في قادم الانتخابات بالرغم من المحاولات اليائسة التي يقوم بها خصومه السياسيون للترويج لأشياء لا تعدو أن تكون مجرد أوهام انتخابية لا أقل و لا أكثر.

و قالت نزهة الوافي في تصريح إعلامي لهبة بريس: “بغيت غير نفهم علاش حاضين حزب العدالة و التنمية، كل المواقع أصبح شغلها الشاغل العدالة و التنمية و قيادات و أعضاء الحزب”.

و أضافت المتحدثة عينها: “ياك تيقولو حزب العدالة و التنمية غيفشل، علاش حاضينو، خليوه حتى يفشل و هاديك ساعة لا فشل راه غيكون فشل بوحدو”، معبرة في الوقت ذاته أن هناك تفاؤلا كبيرا يطبع قادة و أعضاء حزب المصباح فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة.

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