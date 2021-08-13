صورة تعبيرية

الغرق ينهي حياة شاب في حقينة سدّ الوحدة بتاونات

2021-08-13 / 9:17 صباحًا
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هبة بريس - فاس

لقي شاب يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، مساء الخميس، مصرعه غرقا بسد الوحدة القريب من دوار الضهر، التابع لجماعة الورتزاغ بإقليم تاونات

مصادر ” هبة بريس ” اوردت أن الشاب تعرض لهذا الحادث أثناء رحلة استجمام قام بها صحبة أصدقائه، إلى حقينة السد المذكور، مبرزة أن الأسرة المكلومة تنحدر من دوار اولاد قدور محمد” التابع للجماعة القروية جبابرة نواحي تاونات

المصادر ذاتها أفادت أن جثة الغريق، التي تم انتشالها من قبل عناصر الوقاية المدنية من حقينة السد، تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الغساني بفاس لاخضاعها للتشريح الطبي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة .

وأضافت مصادر نفسها، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز الورتزاغ، التي انتقلت إلى مكان الحادث إثر إخطارها بوقوعه، فتحت بحثا حول ملابساته.

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