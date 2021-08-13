طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار إلى جد حار بمنطقة سوس، والجنوب الشرقي للبلاد، وداخل الأقاليم الجنوبية، والسايس، واللوكوس، والمناطق الداخلية، والمنطقة الشرقية وأودية ملوية.

وسيلاحظ استمرار انتشار سحب منخفضة مصحوبة بضباب بالقرب من السواحل ستعطى قطرات خفيفة، ومرور سحب كثيفة نوعا ما بالأطلس ونواحيهم الغربية المجاورة، والريف والسايس.

وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع أو رياح رملية بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، والجنوب ومحليا بداخل المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي جنوب البلادن والوسط ومناطق الأطلس، وشرقية إلى جنوبية بالجنوب الشرقي للبلاد، والأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، ومعتدلة إلى ضعيفة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و43 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 21 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية وسوس، والسايس، والمناطق الداخلية الشمالية والوسطى، والغرب ومنطقة طنجة، وما بين 17 و32 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و48 درجة بالجنوب الشرقي، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، والسايس، ووادي ملوية، والمناطق غرب الأطلس، وداخل سوس والغرب واللوكوس، وما بين 36 و43 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والسفوح الجنوبية-الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و36 درجة بالأطلس والسهول الأطلسية، وما بين 22 و29 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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