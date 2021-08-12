حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقتين بالمضيق وواد لاو

هبة بريس

أعلن قطاع الصيد البحري، اليوم الخميس، حظر جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقتين المصنفتين واد نيغرو-المضيق وواد لاو-قاع سراس، التابعتين لمنطقة تطوان-شفشاون.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم اتخاذ هذا القرار على أساس نتائج التحليلات، التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هاتين المنطقتين، والتي “أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات”.

وتبعا لذلك، يضيف المصدر، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بالاقتصار على التزود بالمنتجات المعبأة التي تحمل علامة الجودة الصحية والتي تباع بنقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية).

وحذرت الوزارة من أن الصدفيات التي يتم بيعها بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانة للمستهلك وتشكل خطرا على الصحة العمومية.

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