حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

تسجيل 10.828 إصابة و104 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-12 / 5:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 10.828 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 731.084 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 51.434 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.454.027 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 104 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.711، بينما تم التأكد من 7778 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 639.534.

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