صورة تعبيرية

الجزائر.. السلطات تفتح تحقيقا للكشف عن ملابسات قتل شاب حرقا

2021-08-12 / 3:43 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أمرت نيابة الجمهورية الضبطية القضائية لدى محكمة “الأربعاء ناث إيراثن” بولاية تيزي وزو الجزائرية، بفتح تحقيق بملابسات قضية قتل مواطن حرقا، للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم للقضاء.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة “الأربعاء ناث إيراثن” أنه “و على إثر ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي يوم 11 أوت 2011، من قتل مواطن عن طريق الحرق، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة “الأربعاء ناث إيراثن” الرأي العام طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية بما يأتي : “قامت مجموعة من المواطنين بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة إثر شكوك راودتهم من أنهم متورطين في حرائق الغابات بمنطقة الأربعاء ناث إيراثن وبعد أن اعتدوا عليهم بالضرب تدخلت مصالح الشرطة لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة”.

وأضاف البيان “غير أن نفس المجموعة واصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف وتمكنوا من إخراج أحد الثلاثة وسحبهم خارج مقر الشرطة إلى ساحة المدينة والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده مما أدى إلى وفاته”.

وتابع البيان: “كما تعرض عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية ونققاذه إلى إصابات متفاوتة”.

وختم البيان: “أمرت نيابة الجمهورية الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة بدون عقاب، وسيطلع الرأي العام بنتائج التحقيق”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون يرسل طائرتين للمساعدة على إخماد حرائق الجزائر

ماكرون يرسل طائرتين للمساعدة على إخماد حرائق الجزائر

2021-08-12 / 2:54 مساءً
Photo of اسبانيا.. اعتقال شخصين وحجز أزيد من طن ونصف من الحشيش بمنطقة “قاديس”

اسبانيا.. اعتقال شخصين وحجز أزيد من طن ونصف من…

2021-08-12 / 2:09 مساءً
Photo of رئيس الوزراء الجزائري: لدينا أدلة تثبت اندلاع الحرائق بفعل فاعل

رئيس الوزراء الجزائري: لدينا أدلة تثبت اندلاع الحرائق بفعل…

2021-08-12 / 12:53 مساءً
Photo of صادم.. جزائريون يحرقون شابا اتهموه بإضرام النيران حتى الموت

صادم.. جزائريون يحرقون شابا اتهموه بإضرام النيران حتى الموت

2021-08-12 / 9:31 صباحًا
Photo of نيجيريا: قريبا سنرفع الحظر عن “تويتر”

نيجيريا: قريبا سنرفع الحظر عن “تويتر”

2021-08-11 / 10:50 مساءً
Photo of الصحة العالمية تبشر العالم: نختبر 3 عقاقير جديدة مضادة لكورونا

الصحة العالمية تبشر العالم: نختبر 3 عقاقير جديدة مضادة…

2021-08-11 / 9:16 مساءً
Photo of تقرير يرصد تجسس صيني إلكتروني واسع النطاق في إسرائيل

تقرير يرصد تجسس صيني إلكتروني واسع النطاق في إسرائيل

2021-08-11 / 6:35 مساءً
Photo of الصحة العالمية: تغيرات مجهولة على متحور دلتا في 28 دولة

الصحة العالمية: تغيرات مجهولة على متحور دلتا في 28…

2021-08-11 / 5:54 مساءً
Photo of تونس.. حرائق تلتهم الغابات ونداءات استغاثة للسلطات

تونس.. حرائق تلتهم الغابات ونداءات استغاثة للسلطات

2021-08-11 / 5:34 مساءً
Photo of قطر تعين أول سفير لها في السعودية منذ الأزمة الخليجية

قطر تعين أول سفير لها في السعودية منذ الأزمة…

2021-08-11 / 4:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق