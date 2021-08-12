تازة.. مداهمة وكر الدعارة بتاهلة وإيقاف 6 أشخاص

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتاهلة إقليم تازة ،حسب مصدر هبة بريس، من مداهمة منزل معد الدعارة وسط المدينة و إلقاء القبض على ستة أشخاص ضمنهم سيدتين ووسيط في الدعارة.

وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم، حسب ذات المصدر، تحت تدبير الحراسة النظرية للإستماع إليهم في محضر قانوني بالمنسوب إليهم، تحت إشراف النيابة المختصة.

فيما تبقى العمليات الأمنية متواصلة من أجل محاربة مختلف الظواهر الإجرامية بالمنطة، وكذلك التفاعل الإيجابي والفوري مع جميع الشكايات والوشايات، سواء تلك الواردة على مصالح الدرك الملكي بشكل مباشر أو المنشورة عبر وسائل الإعلام.

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