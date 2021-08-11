شباط يهاجم حكومة “البيجيدي” ويصرح: “الإسلام دين الجميع وليس من حق أحد استغلاله”

هبة بريس - الرباط

هاجم حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال والملتحق بحزب جبهة القوى الديمقراطية، حكومتي بنكيران والعثماني.

وقال شباط في ندوة صحفية نظمها اليوم الأربعاء، إن تدبير حكومتي البيجيدي خلال السنوات الأخيرة أوصل المغرب للتراجع، مشيرا إلى أن جميع القطاعات تعاني من مشاكل لأن الحكومة غائبة على مستوى قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وكذا التشغيل.

وأضاف شباط، أن التراجعات التي عرفتها الحكومة بدأت في 2013 عند انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران، داعيا الى تراجع مسلسل التراجعات والتيئيس والفقر.

وشدد على أن الإسلام دين الجميع ولا أحد من حقه استغلال الدين، محملا مسؤولة المشاكل والتراجعات التي تعرفها عدد من القطاعات الى الحكومة.

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