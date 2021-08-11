قطر تعين أول سفير لها في السعودية منذ الأزمة الخليجية

هبة بريس - وكالات

أعلنت قطر تعيين سفير لها في المملكة العربية السعودية، وذلك لأول مرة منذ الأزمة الخليجية التي اندلعت منتصف 2017 مع فرض الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة حصاراً على الدوحة.

وكشف الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أصدر القرار الأميري رقم 29 لسنة 2021 بتعيين بندر محمد عبد الله العطية سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى المملكة العربية السعودية.

كما أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارات مماثلة لتغيير عدد من السفراء في عدد من الدول

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