حاكم نيويورك يعلن استقالته من منصبه بعد اتهامه بالتحرش بـ11 امرأة

2021-08-10 / 5:54 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه على خلفية اتهامه “بالتحرش جنسيا” بـ11 امرأة.

وقال كومو في مؤتمر صحافي، إن تحقيق المساءلة “له دوافع سياسية”، مؤكدا أنه قرر التنحي لأنه “لا يرغب أبدا في أن يكون غير متعاون بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: “أنا من سكان نيويورك.. هنا ولدت وترعرعت. أنا مقاتل وغريزتي هي القتال لأنني أعتقد أن (تحقيق المساءلة) له دوافع سياسية، وأعتقد أنه غير عادل وغير صادق”.

هذا ووجد تحقيق أجرته المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيتا جيمس، الأسبوع الماضي أن كومو “تحرش جنسيا بالعديد من النساء وانتهك قانون الولاية”.

وقد نفى كومو مرارا هذه المزاعم، لكنه قال اليوم إنه “كان على دراية كبيرة بالناس” واعتذر للنساء اللواتي قال إنه “أساء إليهن”.

وبعد إصدار التقرير القضائي، دعا الرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك كومو إلى الاستقالة.

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