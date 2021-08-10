كورونا المغرب
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تسجيل 9778 إصابة و105 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-10 / 5:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9778 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 711.103 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 45.433 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.366.151 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 105 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.509، بينما تم التأكد من 7365 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 624.776.

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