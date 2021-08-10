صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: موجة حر ما بين 42 و 49 درجة من الخميس إلى الإثنين

2021-08-10 / 1:10 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من بعد غد الخميس وإلى غاية يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 42 و47 درجة، يوم الخميس، بكل من بني ملال وبركان وبولمان وشفشاون والدريوش والحاجب وقلعة السراغنة والرشيدية وفاس والفقيه بن صالح وجرسيف وجرادة وخنيفرة وخريبكة ومكناس ومولاي يعقوب والناظور ووزان ووجدة أنجاد وصفرو وسطات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتاونات وتاوريرت وطاطا وتازة وزاكورة.

وأضافت النشرة أنه من المرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 42 و45 درجة، من الجمعة إلى غاية الإثنين المقبلين، بكل من أوسرد وآسا -الزاك وبن سليمان وبرشيد وشيشاوة والسمارة والصويرة والقنيطرة والخميسات والعرائش وآسفي وسيدي بنور واليوسفية وبركان وبولمان وشفشاون والحاجب والرشيدية وجرسيف وجرادة وخنيفرة والناظور والدريوش ووزان ووجدة أنجاد وصفرو وتاوريرت وتازة وزاكورة.

وخلال نفس الفترة، يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 45 و47 درجة بكل من مراكش والرحامنة وبني ملال وقلعة السراغنة وفاس والفقيه بن صالح وخريبكة ومكناس ومولاي يعقوب وسطات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتاونات وطاطا.

وبحسب النشرة، فإنه من المرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 45 و49 درجة، من السبت إلى غاية الإثنين المقبلين، بأكادير إيدا أوتنان وبوجدور وشتوكة – أيت باها وكلميم وإنزكان وأيت ملول وواد الذهب وسيدي إفني وطانطان وتزنيت.

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