دنيا سمير غانم: “ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة”

2021-08-10 / 9:51 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

خرجت الفنانة دنيا سمير غانم عن صمتها، وكتبت أول تعليق لها، اليوم الثلاثاء؛ بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت السبت عن 61 عاما متأثرة بفيروس كورونا.

وقالت في رسالة مؤثرة ومليئة بالحزن عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”: “ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي”، مضيفة “انتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله”.

كما كشفت آخر كلمة سمعتها من والدتها قبل وفاتها، وكتبت “آخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله”.

وتابعت: “أنا مش زعلانة لأني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ ومع بابي حبيبي لأنكم خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي”.

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