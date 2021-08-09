الحافظي يتفقد أشغال الاستعدادات بمحطة تحلية ماء البحر بالعيون

2021-08-09 / 5:46 مساءً
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هبة بريس

قام المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، اليوم الاثنين، بزيارة ورش مشروع تقوية تزويد مدينة العيون بواسطة محطة جديدة لتحلية مياه البحر.

واطلع الحافظي، على تقدم أشغال الاستعدادات الجارية للدخول في مرحلة التجارب الأولية واستغلال الشطر الأول لهذا المشروع ، المتعلق بانجاز هذه المحطة بصبيب إضافي من الماء الشروب يصل الى 26 ألف متر مكعب في اليوم ، انطلاقا من الأثقاب الساحلية.

وابرز الحافظي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ان هذا المشروع ، الذي تطلب انجازه 370 مليون درهم، سيتم استغلاله قبل نهاية سنة 2021، مشيرا الى ان هذا المشروع المهيكل والاستراتيجي بالأقاليم الجنوبية للمملكة ، والذي سيكون له وقع ايجابي كبير جدا على الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تعرفها هذه الربوع.

واضاف ان هذه المحطة الجديدة، ستمكن من الرفع من القدرة الإنتاجية الإجمالية، من الماء الصالح للشرب، الى 60 ألف متر مكعب في اليوم، وتلبية حاجيات ساكنة مدينتي العيون والمرسى ومركزي فم الواد وتاروما من الماء الصالح للشرب الى ما بعد 2035 .

وذكر ان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برمج انجاز الشطر الثاني لهذا المشروع المتعلق بمأخذ مباشر لمياه البحر على طول 2 كلم ، ومنشآت المعالجة المسبقة بتكلفة مالية بقدر ب 300 مليون درهم، والذي سيتم انجازه قبل متم سنة 2023، لتقوية تزويد المحطة بمياه البحر.

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