لأول مرة في رئاسة شؤون الحرمين.. تعيين سيدتين في منصب قيادي

هبة بريس - وكالات

قرر الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس، تعيين سيدتين مساعدتين للرئيس العام لشؤون الحرمين، وهو أعلى منصب قيادي نسائي في تاريخها.

ويأتي قرار التعيين إلى جانب حزمة من مناصب قيادية نسائية أخرى، تشمل وكيلات الرئيس العام، ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية، في سياق الجهود القائمة لتمكين المرأة في الحرمين الشريفين، وتحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير جهودهن في خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وفق رؤية المملكة العربية السعودية (2030م) .

ويتزامن ذلك مع إصدار قرار استحداث منصب وكالة مساعدة لتمكين المرأة، وإعلان ذلك خلال حفل تتويج 20 من السيدات الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه، وتقليدهن مناصب قيادية عليا في الرئاسة.

واشتملت الهيكلة الجديدة تكليف 4 مساعدين للرئيس، وعدد من المستشارين والوكلاء بالرئاسة، وعدد من الوكلاء المساعدين فجاء تكليف فاطمة بنت زيد الرشود مساعد ا للرئيس للشؤون النسائية ومستشارا للرئيس العام، وتكليف العنود بنت خالد العبود مساعد ا للرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية.

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