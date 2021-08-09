بركة وشباط
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بركة عن التحاق شباط ب”القوى الديموقراطية”: “هو حر في اتخاذ قراارته”

2021-08-09 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

علق الأمين الأمين لحزب الاستقلال، نزار بركة، عن التحاق حميد شباط بحزب القوى الديموقراطية بعد استقالته من حزب “الميزان”.

وقال بركة في حديثه ببرنامج “نقطة إلى السطر” بقناة الأولى، مساء أمس الأحد “هو حر في إتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لشخصه”، كشيرا الى أن شباط كان أمينا عاما للحزب ويعرف أهمية وأعراف هذا المنصب، كما أن مكانته هو أسرته كانت كبيرة داخل الاستقلال.

وأضاف بركة، أن عددا من مناضلي الحزب ليحصلوا على التزكية ومع ذلك لم يغادروا الحزب وبقوا أوفياء له.

وتابع الأمين العام للحزب، أن مغادرة شباط لحزب الإستقلال لم يبلغ به رسميا وإنما أخذ به علما من خلال وسائل الإعلام، متوقعا تناسل الاستقالات من الحزب بفاس ومسترسلا بالقول “هناك أشحاص يؤمنون للأسف بالأشخاص وليس الأحزاب”. وفق قوله

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