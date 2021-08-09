طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى وذلك خلال الليل والصباح، عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بالمملكة طيلة النهار.

وستهب زوابع رملية بكل من الجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي الغربي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 23 و 29 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 13 و 18 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 17 و 23 درجة على العموم بباقي ربوع البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 39 و45 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 35 و 40 درجة بكل من المنطقة الشرقية و بداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و 36 درجة بالسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 28 و 33 درجة بسهول المحيط الأطلسي. وستكون ما بين 23 و29 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية وأحيانا سيكون هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين رأس غير وأكلو، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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