أحزاب ” الحمامة “ و”السنبلة“ و”الوردة “ يتصدران نتائج انتخابات الغرف المهنية بجهة درعة تافيلالت

هبة بريس – الرشيدية

بناء على المعطيات الاحصائية الحصرية التي توصلت بها “هبة بريس”، واستنادا الى النتائج المؤقتة لعملية التصويت لانتخاب الغرف المهنية بجهة درعة تافيلالت التي كشفت عنها أمس الجمعة 06 غشت الجاري ولاية الجهة، تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت من تصدر نتائج هذه الانتخابات، حيث حصل على 37 مقعد من أصل 116 مقعد المخصص للغرف المهنية بالجهة. .

فيما حل حزب الحركة الشعبية ثانيا في هذه الانتخابات على صعيد جهة درعة تافيلالت بحصوله على 18 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ14 مقعدا، ثم حزب الإستقلال بـ13 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ11 مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ09 مقاعد، تم حزبي الاتحاد الدستوري والاخضر المغربي بمقعد واحد لكل منهما، فيما حصل المرشحون المستقلون (لا منتمون) في هذه الانتخابات المهنية بالجهة على 12 مقعدا.

وحسب المعطيات الإحصائية لولاية جهة درعة تافيلالت فقد بلغ عدد المسجلين في الانتخابات الخاصة بغرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت مامجموعه 18308، صوت منهم 9056، أي بنسبة مشاركة في هذه الانتخابات بلغت 49.46 في المئة، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 739 صوت .

و تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من تصدر نتائج غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت بعد حصوله على 11 مقعدا من أصل 28، متبوعا بحزب الحركة الشعبية بـ04 مقاعد، ثم حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية بـ03 مقاعد لكل واحد منهما، ثم حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاصالة والمعاصرة بمقعدين لكل واحد منهما، ثم حزب الإتحاد الدستوري بمقعد واحد، فيما حصل المرشحون المستقلون (لا منتمون) على مقعدين.

و بلغ عدد المسجلين في الانتخابات الخاصة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت مامجموعه 10282، صوت منهم 5836، أي بنسبة مشاركة في هذه الانتخابات بلغت 56.76 في المئة، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 409 صوت .

و تمكن المرشحون المستقلون (لا منتمون) من تصدر نتائج الانتخابات المهنية الخاصة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت بعد حصولهم على 09 مقاعد من أصل 41، متبوعين بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ08 مقاعد، ثم بحزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي بـ06 مقاعد لكل واحد منهما، ثم أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاصالة والمعاصرة بـ 04 مقاعد لكل واحد منهما.

وبلغ عدد المسجلين في الانتخابات الخاصة بالغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت مامجموعه 88054، صوت منهم 45299، أي بنسبة مشاركة في هذه الانتخابات بلغت 51.44 في المئة، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 3986 صوت .

وتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من تصدر نتائج انتخاب أعضاء الغرفة الفلاحية بجهة درعة تافيلالت بعد حصوله على 18 مقعدا من أصل 47، متبوعا بحزب الحركة الشعبية بـ08 مقاعد، ثم حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال بـ06 مقاعد لكل واحد منهما، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ04 مقاعد، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ03 مقاعد، ثم حزب الأخضر المغربي بمقعد واحد، فيما حصل المرشحون المستقلون (لا منتمون) على مقعد واحد.

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