حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر نتائج انتخابات الغرف المهنية بجهة الشرق

هبة بريس- و م ع

تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات الغرف المهنية على مستوى جهة الشرق، حسب النتائج المعلن عنها السبت.

فعلى مستوى الغرفة الجهوية للفلاحة، حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 18 مقعدا، من أصل 52 مقعدا، منها 3 مخصصة للنساء، على مستوى 49 دائرة انتخابية.

وحل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بحصوله على 17 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 11 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية ب 3 مقاعد، وحزب الحركة الشعبية بمقعدين، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقعد واحد.

يذكر أن عدد المصوتين بلغ 41 ألفا و637، أي بنسبة مشاركة بلغت 58ر46 في المائة.

وبخصوص غرفة التجارة والصناعة والخدمات التي يبلغ مجموع مقاعدها 61 مقعدا تتوزع على 8 دوائر انتخابية، بعدد مسجلين يقدر ب 24001 ، فقد بلغت نسبة المشاركة 36ر40 في المائة.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 16 مقعدا، وحصل اللامنتمون على 9 مقاعد، وحزب الاستقلال على 6 مقاعد، وحزب الحركة الشعبية على 3 مقاعد.

وحصل حزبا التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية على مقعدين، يليهما أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب النهضة، والحزب الاشتراكي الموحد بمقعد واحد.

وفي ما يتعلق بغرفة الصناعة التقليدية، حصد حزب التجمع الوطني للأحرار 12 مقعدا من مجموع 39 مقعدا، موزعة على 8 دوائر انتخابية، يبلغ عدد المسجلين بها 20 ألف و 516 ناخبا. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 89ر41 في المائة.

واحتل حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الثانية ب 8 مقاعد، متبوعا بحزبي الاستقلال والحركة الشعبية ب 5 مقاعد لكل منهما، يليهم اللامنتمون وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 3 مقاعد.

من جهتهم، حصلت أحزاب العدالة والتنمية والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب المغربي الحر على مقعد واحد لكل منها.

على الصعيد الوطني، كان وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، قد أعلن عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية على المستوى الوطني، بفوزه ب 638 مقعدا، أي بنسبة 28,61 بالمائة من مجموع المقاعد.

وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بحصوله على 363 مقعدا (16,28 في المائة)، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا (16،14 في المائة).

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