كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

صادم.. 10.609 إصابة و92 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-07 / 4:52 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 10.609 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 687.292 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 47.141 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.265.272 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 92 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.255، بينما تم التأكد من 6473 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 605.431.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أضرم النار بجسده احتجاجا على حجز عربته.. وفاة شاب “سيدي بنور”

أضرم النار بجسده احتجاجا على حجز عربته.. وفاة شاب…

2021-08-07 / 6:20 مساءً
Photo of سابقة.. موظف يؤرخ لمساره المهني بعدد أقلامه الجافة

سابقة.. موظف يؤرخ لمساره المهني بعدد أقلامه الجافة

2021-08-07 / 3:20 مساءً
Photo of ابتداء من 9 غشت.. الطلبة ومتدربو التكوين المهني مدعوون إلى التلقيح

ابتداء من 9 غشت.. الطلبة ومتدربو التكوين المهني مدعوون…

2021-08-07 / 1:28 مساءً
Photo of 20 سنة فما فوق.. توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كورونا

20 سنة فما فوق.. توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد…

2021-08-07 / 10:25 صباحًا
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-07 / 9:14 صباحًا
Photo of رشيد الفايق منسق الاحرار بفاس يفوز بمقعد غرفة الفلاحة لجماعة أولاد الطيب

رشيد الفايق منسق الاحرار بفاس يفوز بمقعد غرفة الفلاحة…

2021-08-07 / 12:16 صباحًا
Photo of هذه النتائج الشبه نهائية للغرف المهنية بتزنيت واشتوكة وطاطا

هذه النتائج الشبه نهائية للغرف المهنية بتزنيت واشتوكة وطاطا

2021-08-06 / 11:58 مساءً
Photo of بعد ظهوره في فيديو إرشاء ..وضع وكيل لائحة “الأحرار” بكلميم رهن الإعتقال الإحتياطي

بعد ظهوره في فيديو إرشاء ..وضع وكيل لائحة “الأحرار”…

2021-08-06 / 11:25 مساءً
Photo of إسبانيا “تدق ناقوس الخطر” بسبب تهديد مغربي “لا يمكن إيقافه”

إسبانيا “تدق ناقوس الخطر” بسبب تهديد مغربي “لا يمكن…

2021-08-06 / 11:12 مساءً
Photo of حسن بلمقدم يضمن مقعده بالانتخابات المهنية لدائرة عين الشقف

حسن بلمقدم يضمن مقعده بالانتخابات المهنية لدائرة عين الشقف

2021-08-06 / 10:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق