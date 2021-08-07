ايقاف شخصين
الصورة تعبيرية

فاس.. تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الإبتزاز والتهديد بالسلاح الأبيض

2021-08-07 / 9:43 صباحًا
0
ع محياوي _ هبة بريس

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، صباح يوم أمس الجمعة 6 يوليوز الجاري، سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و53 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الابتزاز وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بعد الاشتباه في تورط الفاعل الرئيسي في الاستعانة بالموقوفين الستة الآخرين في ارتكاب أعمال الابتزاز والتهديد في مواجهة التجار والباعة المتجولين بكل من حي “سيدي إبراهيم” وحي “باب الخوخة” بمدينة فاس.

كما تشير المعلومات الأولية للبحث، إلى استغلال المشتبه فيه الرئيسي لمواقف عشوائية لركن وتوقيف السيارات بدون رخصة، واستعمالها في جرائم الغدر وابتزاز السائقين وتحصيل مبالغ مالية منهم بدون موجب قانوني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال المنسوبة لهم، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة.

وتأتي هذه القضية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة وتفكيك شبكات الجريمة التي تنشط بمدينة فاس في ارتكاب عمليات الابتزاز المقرون بجرائم السرقة وترويج المخدرات والنصب والاحتيال، والتي أسفرت خلال الأشهر القليلة الماضية عن توقيف 82 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بإقليم الدريوش

2021-08-07 / 11:01 صباحًا
Photo of درك الجديدة يحبط عملية تهريب 7 أطنان من المخدرات بحرا إلى أوربا

درك الجديدة يحبط عملية تهريب 7 أطنان من المخدرات…

2021-08-06 / 5:42 مساءً
Photo of حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال بالكسر.. توقيف قاصر بمراكش

حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال بالكسر.. توقيف قاصر بمراكش

2021-08-06 / 10:43 صباحًا
Photo of إنتحار شخص في ظروف غامضة بتازة والشرطة تدخل على الخط

إنتحار شخص في ظروف غامضة بتازة والشرطة تدخل على…

2021-08-06 / 10:24 صباحًا
Photo of توقيف متشرد أقدم على قتل شخصين بالرباط

توقيف متشرد أقدم على قتل شخصين بالرباط

2021-08-05 / 9:43 مساءً
Photo of تيزنيت : الجمارك تحبط عملية تهريب 2 طن من المخدرات

تيزنيت : الجمارك تحبط عملية تهريب 2 طن من…

2021-08-05 / 5:17 مساءً
Photo of تعليقات فيسبوكية تسبب في مقتل شاب على يد صديقه نواحي شفشاون

تعليقات فيسبوكية تسبب في مقتل شاب على يد صديقه…

2021-08-04 / 11:00 مساءً
Photo of طرفاية: إنقاد ستة قاصرين من الغرق والبحث عن مفقود

طرفاية: إنقاد ستة قاصرين من الغرق والبحث عن مفقود

2021-08-04 / 5:56 مساءً
Photo of البيضاء.. تعرض 3 أشخاص لحروق خلال تحضيرهم مفرقعات والأمن يحقق

البيضاء.. تعرض 3 أشخاص لحروق خلال تحضيرهم مفرقعات والأمن…

2021-08-04 / 5:48 مساءً
Photo of أمن البيضاء: قاتل والدته يعاني اضطرابات عقلية والبحث جارٍ عنه

أمن البيضاء: قاتل والدته يعاني اضطرابات عقلية والبحث جارٍ…

2021-08-04 / 1:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق