تسجيل 11.358 إصابة و76 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 11.358 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى676.683 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 48.436 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.218.131 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 76 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.163، بينما تم التأكد من 8916 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 598.958.

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